مصر – كشف الإعلامي أحمد شوبير، التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها نادي الأهلي المصري مباراته المرتقبة ضد مضيفه الوداد المغربي، غدا السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت”: “محمد الشناوي، وأيمن أشرف في التشكيلة الأساسية للقاء، والأقرب أن يشارك محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، بينما سيتواجد أحمد فتحي على دكة البدلاء”.

وأضاف حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق: “محمد مجدي أفشة قد يتواجد على دكة البدلاء، وذلك حال قرر المدرب بيتسو موسيماني الدفع باللاعب حمدي فتحي في وسط الملعب”.

وتابع: “التشكيلة ستكون على النحو التالي: محمد الشناوي – محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم- علي معلول- أليو ديانغ – عمرو السولية – حمدي فتحي –حسين الشحات – جونيور أغاي – أليو بادجي”.

وسيحاول الأهلي الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الغد أمام الوداد، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي ستقام في مصر بعد أسبوع.

المصدر: وكالات