السويد – استبعد كبير خبراء الأوبئة في السويد آندرس تيغنيل، ظهور موجات ثانية لكورونا في بلاده، معتبرا أن الارتفاع الأخير في معدلات الإصابات الجديدة لا يمثل مؤشرا على أي موجة ثانية للوباء.

وقال تيغنيل إن دولا مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا تشهد موجة ثانية من الوباء، لكن ذلك لا ينطبق على السويد.

وأوضح العالم السويدي أن الأمر “يتعلق بانتشار واسع النطاق إلى حد ما في أجزاء كبيرة من المجتمع وهو ما لا نراه في السويد”، مضيفا أنه “بالرغم من ذلك فإنه يجب أخذ هذه الزيادة الأخيرة على محمل الجد”.

وتشهد السويد، التي تجنبت فرض إجراءات للعزل العام لاحتواء الفيروس القاتل وتركت معظم المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة طوال فترة انتشار الوباء، اتجاها تصاعديا لمعدلات الإصابات الجديدة منذ أوائل سبتمبر الماضي.

وسجلت سلطات البلاد الصحية اليوم 1075 حالة إصابة جديدة بكورونا، فيما توفيت 3 حالات ليصل إجمالي الوفيات بمرض كوفيد-19 إلى 5910.

المصدر: “رويترز”