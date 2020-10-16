ليبيا – استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري.

الجانبان إستعرضا بحسب المكتب الاعلامي للرئاسة التونسية وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل.

وقد جرى اللقاء بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر بفرنسا عنتر داود.

وبحسب مانقلته وكالة “سبوتنيك”الروسية قال لودريان:” نعتبر مثل الجزائر استحالة حل الأزمة الليبية عسكريا، ونساند الحوار السياسي بين الفرقاء تحت رعاية الأمم المتحدة ونعتقد أنه بإمكان دول الجوار الليبي العمل على استقرار الأوضاع في ليبيا، على عكس تدخلات القوى الأجنبية”.