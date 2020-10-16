كرواتيا – أكد وزير الداخلية الكرواتي، دافور بوجينوفيتش، أنه لا يستبعد أن يكون حادث إطلاق النار قرب مقر الحكومة في العاصمة زغرب “محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش”.

وقال بوجينوفيتش، في مؤتمر صحفي عقده امس: “الشخص الذي شن هذا الهجوم أطلق النيران كذلك على مبنى الحكومة ولهذا السبب لا يمكن بالطبع استبعاد أن هذا الهجوم كان يستهدف أي طرف آخر”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطة الكرواتية ستشارك معلومتها مع الرأي العام بما في ذلك حول الدافع المحتمل للجريمة.

وشن المواطن الكرواتي البالغ 22 عاما من عمره، دانييل بيزوك، صباح الاثنين الماضي، هجوما مسلحا في الحي الحكومي بزغرب حيث أطلق النيران من بندقية على 3 رجال شرطة ما أدى إلى إصابة أحدهم، ليقوم المهاجم بعد ذلك بالانتحار.

والخميس قال رئيس الحكومة الكرواتية إن جهات التحقيق يجب عليها أن تحدد ما إذا كان هو الهدف المحتمل للهجوم.

المصدر: وكالات