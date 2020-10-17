المغرب – تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، الذي سيكون مسرحا لموقعة الوداد المغربي وضيفه الأهلي المصري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقا لصحيفة “المنتخب” المغربية، فإن الوداد سيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: رضا التكناوتي

في خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير، يحيى عطية الله، الشيخ كومارا، إبراهيم نجم الدين.

في خط الوسط: يحيى جبران، وليد الكرتي، أيمن الحسوني.

في خط الهجوم: بديع أووك، إسماعيل الحداد، كازادي كاسينغو.

أما الأهلي، فمن المنتظر أن يعتمد على التشكيلة التالية:

محمد الشناوي – محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم- علي معلول- أليو ديانغ – عمرو السولية – حمدي فتحي –حسين الشحات – جونيور أغاي – أليو بادجي.

ويتوقع أن تكون مواجهة الوداد والأهلي حامية الوطيس، حيث سيبحث كل فريق عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب، التي ستقام في مصر بعد أسبوع من الآن.

المصدر: RT