الخزانة الأمريكية: عجز الموازنة غير مسبوق في 2020 عند 3.132 تريليون دولار

الخزانة الأمريكية: عجز الموازنة غير مسبوق في 2020 عند 3.132 تريليون دولار

واشنطن – صرحت وزارة الخزانة الأمريكية امس إن عجز الموازنة لدى الولايات المتحدة في السنة المالية 2020 بلغ مستوى غير مسبوق عند 3.132 تريليون دولار.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أمثال العجز في 2019، وذلك بسبب الإنفاق الضخم على الإنقاذ المرتبط بفيروس كورونا.

كما يبلغ هذا العجز أكثر من مثلي الرقم القياسي السابق البالغ 1.416 تريليون دولار المسجل في السنة المالية 2009 عندما كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة مالية.

وكانت الحكومة الأمريكية قد توقعت في بداية السنة المالية 2020، والتي انتهت في 30 سبتمبر، تسجيل عجز قدره تريليون دولار، وذلك قبل أن تبدأ إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا في مارس.

وفي سبتمبر، وهو آخر شهور السنة المالية، كان عجز موازنة الولايات المتحدة 125 مليار دولار، مقارنة مع فائض 83 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2019، بحسب الوزارة.

المصدر: “رويترز”