فلسطين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها بدأت في تقصي أسباب حدوث حالات تسمم لعدد من المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو ديس في قضاء القدس، مساء يوم الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، أن 16 مواطنا توجهوا إلى عيادة المقاصد في البلدة وعليهم أعراض تسمم تمثلت في التقيؤ والإسهال وارتفاع طفيف في دراجات الحرارة.

وصرح بأنه جرى إبلاغ مديرية صحة القدس بالحالات الموجودة، حيث توجهت طواقم الوزارة إلى المنطقة وجمعت عينات من مياه الشرب من المناطق التي ظهرت فيها الحالات، وتبين أنها سليمة.

وأشار كمال الشخرة إلى أن الوزارة لا تزال تتقصى عن سبب حدوث التسمم، مرجحا أن يكون السبب تسمما غذائيا.

وأفاد الشخرة بأن الحالة الصحية لجميع المواطنين الذين تعرضوا للتسمم مستقرة، وقد عادوا إلى منازلهم بعد علاجهم بالمحاليل الوريدية باستثناء حالة واحدة جرى تحويلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس لمتابعتها.

المصدر: RT