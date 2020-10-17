ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم السبت بيانًا توضيحيًا بشأن ادّعاءات “الميليشيات” بشأن خرق وقف إطلاق النار.

قيادة الجيش قالت في نصّ البيان بحسب اللواء أحمد المسماري : “في الوقت الذي نبارك فيه أيّ تقارب بين الليبيين من أجل إنهاء الأزمة على كافّة الصعد ونضع إمكانيات القيادة العامة تحت تصرف الشعب الليبي، لإنجاح الحل الليبي الليبي؛ من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية والنوايا الطيبة، إلا أنه في ذات الوقت تعمل وسائل إعلام محسوبة على حكومة الوفاق على زعزعة الأوضاع من خلال بثّ إشاعات مبنية على أكاذيب وادعاءات مفبركة لا أساس لها من الصحّة، وتدّعي قيام ما وصفته بعناصر مُسلّحة من المرتزقة الأجانب بالاستيلاء على بعض المباني العامّة والمدارس في مدينة هون، وهذا منافٍ للحقيقة تمامًا، ولذلك وجب التنبيه وتوضيح الأمر للمواطنين ووسائل الأعلام”.

وأكّد على عدم وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات المسلحة أطلاقًا، مشيرًا إلى أنّ اللواء 128 التابع للقوات المسلّحة العربية الليبية المتمركز في تلك المنطقة يسيّر دوريات لحماية المرافق في إطار ضمان أمن الممتلكات العامة والخاصّة وسلامة المواطنين.

وحذّر ميليشيات الوفاق من مغبّة الإقدام على أيّ عمل عدواني يستهدف مواقع القوات، لافتًا إلى أنّه تتوفّر لديهم معلومات مؤكّدة بأنَّ المليشيات الأجرامية والإرهابية تخطّط للقيام بعمل عدواني واستفزازي، يسبق هجومهم على خط سرت الجفرة ومواقع القوات.

كما أضاف: “تمكّنا من رصد تحشيد للمليشيات بالقرب من خطّ الفصل المحدّد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات، القوّات المسلحة العربية الليبية كانت وما زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار؛ من أجل إنجاح العملية السياسية، وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى”.

وشدّد على أنّ القوّات المُسلّحة على أُهبة الاستعداد وأتمِّ الجهوزية للرد على أيّ استفزاز أو مغامرة تستهدف القوات ومواقعها، داعيًا الطرف الآخر لوضع حدٍّ لتسيب ميليشياته ووقف استفزازتها، والكفِّ عن بثِّ الإشاعات ونشر الأكاذيب حول اختراقات وهمية لوقف إطلاق النار من قبل الجيش.