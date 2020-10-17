ليبيا – قال الخبير في إعادة إعمار ما بعد النزاعات أشرف المبروك إنّ اصطدام الرئيس التركي بالخطّ الأحمر المصري دفعه للبحث عن بدائل أخرى لإنعاش اقتصاده، الذي كان يراهن على إنقاذه بالسطو على ثروات الليبيين النفطية في الهلال النفطي شرق البلاد.

المبروك أشار في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” الى أنّ تركيا وحكومة السراج قامتا بالإعداد للمنتدى الاقتصادي التركي الليبي منذ يونيو الماضي بزيارة مفاجئة لطرابلس ضمت وفدًا تركيًا مكوّنًا من وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعدد من المسؤولين الأتراك.

وبيّن أنّ الجانب التركي التقى مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري إضافة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير مالية حكومة السراج، لبحث تنفيذ فكرة ذلك المنتدى على أرض الواقع؛ كحلٍّ بديل لصعوبة الوصول إلى مصادر الثروة الليبية.