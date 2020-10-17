ليبيا – أدرجت بلدية الخمس في آخر إحصاء لها تسجيل عدد 1156 حالة إصابة مؤكّدة بعدوى فيروس كورونا داخل البلدية حتى الآن، وقد سجّلت مراكز العزل في البلدية دخول عدد 188 حالة إصابة مؤكّدة وحالات اشتباه، كما سجّلت المراكز خروج 125 حالة منها حالات شفاء وحالات استقرَّ وضعها الصحّي وتماثلت للشفاء.

البلدية ذكرت في منشور لها أمس الجمعة أنه يوجد الآن في المركزين 18 حالة، 14 حالة في أقسام الإيواء و4 حالات بقسم العناية، وتوفيت 32 حالة في المركزين، و19 حالة خارج مراكز العزل.

وأشارت إلى أنّ مركز الكشف 1 في العيادات المجمعة “مصحّة الشريف سابقًا” ومركز الكشف 2 في عيادة ليبيا “عيادة محمد بن إبراهيم” يستمرُّ في تقديم خدماتهم للمرضى، وفرز الحالات وملاحظة حالات الاشتباه، وقد تم زيادة عدد أسرّة استقبال حالات الاشتباه والكشف لتصل إلى 10 أسرّة في كلّ مركز كشف.

ولفتت إلى أنّ فريق الرصد والتقصّي يقوم بسحب العينات ومتابعة ورصد الحالات المخالطة، وقد تم افتتاح مقر لفريق الرصد والتقصي، وذلك بوحدة الرعاية الصحّية الطويبية حيث سيتم تسليم نتائج المسحات الخاصّة بفيروس كورونا والتي يتأخّر وصولها هذه الأيام بسبب حجم العمل الكبير في المختبر المرجعي، ويقوم الفريق بإصدار تقارير الشفاء للمرضى على حسب البروتوكول الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ونوّهت إلى أنه تمّ يوم الخميس الماضي استئناف العمل بعناية مركز العزل الصحّي الخمس 1 و 2 بعد انضمام مجموعة جديدة من الأطباء و عناصر التمريض، بالإضافة إلى جزء من الطاقم الطبي السابق، وقد استقبلت أقسام العناية 4 حالات.

وحثّت لجنة الخمس المواطنين على توخي الحذر، والأخذ بكافّة التوصيات الوقائية التي من شأنها المحافظة على دوام فتح المساجد، وأكّدت على اللجان الإدارية بالمساجد الاستعداد لذلك، وأخذ كافّة التدابير الوقائية.

كما ناشدت الجميع إلى ضرورة الحرص على صحّتهم وصحة أحبائهم وأقاربهم، وخاصّة المصابين بأمراض مزمنة في الصدر والقلب والأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم، وذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.