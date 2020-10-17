ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن الظرف الوطني دقيق جدًا، ويتطلّب التفكير بهدوء وبتركيز وليس تشتيت الأفكار بشأن حوار المسار الدستوري

بوفايد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه في هذا الظرف قد يكون من الأجدى عزل المتفاوضين تمامًا عن العالم الخارجي، بما فيه وسائل الإعلام الوطنية الحريصة على المعلومة بإلحاح.

وأضاف: “الموقف بالتأكيد ليس باليسير، ولكن يظل هناك بصيص من الأمل وإن باهتًا يتوجّب العمل عليه بكل حرص ومسؤولية وأمانة من قبل كافة الأطراف”.