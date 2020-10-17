البرازيل – أعلن نادي سانتوس البرازيلي، أمس، فسخ عقد النجم روبينيو، الذى وقعه قبل سته أيام، بعد ضغوط بسبب قضية الاعتداء الجنسي التي يواجهها اللاعب المخضرم في إيطاليا.

وأوضح النادي في بيان: “يعلن سانتوس وروبينيو أنهما اتفقا على فسخ العقد المبرم بينهما في العاشر من أكتوبر الحالي، كي يتمكن اللاعب من التركيز مع القضية الجارية ضده في إيطاليا”.

وكانت إحدى المحاكم الإيطالية، أصدرت في العام 2017، حكما على النجم البرازيلى روبينيو، بالسجن تسع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.

وأدين النجم البرازيلى، بجانب خمسة أشخاص آخرين، بالاعتداء الجنسي على فتاة ألبانية فى أحد النوادي الليلية عام 2013، عندما كان الدولي البرازيلي يدافع عن ألوان نادي ميلان.

وكان روبينيو (36 عاما)، بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس عام 2002 قبل انضمامه إلى ريال مدريد في 2005، ومنه إلى مانشستر سيتي عام 2008، حيث أعاره النادي الإنجليزي إلى سانتوس عام 2010.

وبانتهاء إعارته انتقل إلى ميلان الذي أعاره بدوره إلى سانتوس موسم 2014-2015.

ولعب روبينيو مع غوانغجو إيفرغراندي الصيني في موسم 2015-2016، وعاد بعدها إلى البرازيل للدفاع عن ألوان أتلتيكو مينيرو (2016-2018)، قبل الانتقال إلى تركيا للعب في صفوف سيفاسبور (2018-2019)، وباشاك شهير (2019-2020).

المصدر: وكالات