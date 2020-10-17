الولايات المتحدة – أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف سلطنة عُمان الائتماني إلى ” BB-” على خلفية زيادة المخاطر الخارجية والمديونية مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت في بيان إن النظرة المستقبلية السلبية لسلطنة عمان انعكاس لاحتمالات أن خطط الحكومة لضبط الأوضاع المالية وتطبيقها قد تكون غير كافية لوقف الزيادة في الديون.

وأضافت الوكالة أن انخفاض أسعار النفط الحاد في 2020 سيكثف الضغوط المالية والخارجية على السلطنة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يشهد اقتصاد عمان انكماشا نسبته 10 بالمئة في 2020.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2021.

المصدر: وكالات