روسيا – ينخفض عدد سكان روسيا نهاية العام الجاري بـ 352.5 ألف نسمة، كما ينخفض هذا العدد بحلول عام 2024 بـ1.2 مليون نسمة مقارنة بعام 2019.

أفادت بذلك صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلا عن نسخة محدثة من خطة “الأهداف الروسية القومية بحلول عام 2030” أعدتها الحكومة.

يذكر أن تلك الخطة كانت قد افترضت في وقت سابق انخفاض عدد السكان في روسيا نهاية العام الجاري بـ 158 ألف نسمة. كما توقعت الخطة السابقة بعودة عدد السكان إلى النمو بحلول عام 2022.

وتوقعت الخطة الجديدة تقلص عدد السكان بـ290 ألف نسمة عام 2021 وبـ 238 ألف نسمة عام 2022 وبـ189 ألف نسمة عام 2023 وبـ165 ألف نسمة عام 2024.

وقالت الصحيفة إن الخطة لا تذكر أي تنبؤ لنمو عدد السكان لأعوام 2025 – 2030 . فيما أشارت إلى أن عدد السكان سيزداد عام 2030 بـ 10 آلاف نسمة مقارنة بعام 2029.

وعلاوة على ذلك فإن الخطة الجديدة أدخلت تعديلات في تقييم عدد المواطنين الذين تقل مداخيلهم عن الحد الأدنى المعيشي. وكانت الخطة السابقة قد قيّمت عددهم بـ13.3%. أما الخطة الجديدة فتشير إلى أن الفقراء في روسيا سيشكلون نهاية العام الجاري نسبة 13.1 % من إجمالي سكان روسيا.

وصرح ناطق باسم وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لصحيفة “إزفيستيا” أن الوزارة ستدخل لاحقا تعديلات جديدة في خطتها الاجتماعية.

المصدر: تاس