ليبيا – اعتبر أستاذ الحقوق والعلوم السياسية الجزائري مبروك كاهي أنّ ما يهم الجزائر هو أن يصل الليبيون إلى حلّ يحقن دماءهم ويحفظ دولتهم، ولا يهمُّ من أين تأتي المبادرة.

كاهي قال وفقاً لصحيفة “اندبندنت عربية”: إن عدم تعليق الجزائر على مفاوضات بوزنيقة، يرجع إلى عدّة أسباب أهمها عدم منح المغرب فرصة الحديث بأنّ الجزائر تشوش على مساعيه، ثم إنّ المجتمعين في بوزنيقة ليسوا فاعلين حقيقيين على الأرض، ما يعني أن نتائج هذا الحوار لن تغير شيئًا. كما أنّ المغرب لم ينسّق مع الجزائر.

وعن الترحيب بالمبادرة التونسية، أشار إلى أنّ تونس معنية بالملف الليبي بطريقة مباشرة، وهناك تنسيق مع الجزائر، مبرزًا أنّ تونس تؤوي على أراضيها فاعلين أساسيين في المشهد الليبي، ومقاربتها للحلِّ تتماشى مع الطرح الجزائري.

وأوضح أنه من الناحية الجيو استراتيجية، فالمغرب غير معني بالأزمة الليبية على الأقل بطريقة مباشرة، وهو يسعى إلى الخروج من العزلة بعد عدم توجيه الدعوة إليه لحضور مؤتمر برلين، بعكس دول خليجية، مشيرًا الى أنه لا يمكن الحديث عن صراع زعامة بين الجزائر والمغرب بشأن الملف الليبي.