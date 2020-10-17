ليبيا – أصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بنغازي قرارًا بشأن استئناف حركة الملاحة الجوية المحلية والدولية من وإلى مطار بنينا.

القرار إتخذ بحسب وزارة الداخلية الليبية خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت بمسؤولي المطارات وشركات الطيران والمناولة.

وشددت اللجنة التي يرأسها رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري على أن عملية الاستئناف ستكون وفقًا للاشتراطات التي أقرتها اللجنة الطبية الاستشارية.

وأوضحت اللجنة بأن هذه الخطة ستكون مصحوبة بإجراءات إضافية من شأنها تنظيم العمل بالمطارات الواقعة في نطاق اختصاص الحكومة الليبية.