إنجلترا – سقط نادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع مضيفه إيفرتون، اليوم السبت، في ديربي “ميرسيسايد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح، في الدقيقتين، 2 و72، بينما أحرز هدفي إيفرتون، الإنجليزي مايكل كين، ومواطنه دومينيك كالفيرت ليوين، في الدقيقتين 19 و81.

وشهدت المباراة ، طرد جناح نادي إيفرتون، البرازيلي ريشارليسون، في الدقيقة 90، بعد تدخله بعنف، في حق نجم ليفربول، الإسباني تياغو ألكانتارا.

وعزز إيفرتون بهذه النتيجة، موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما ارتقى ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتا، برصيد عشر نقاط.

المصدر: RT