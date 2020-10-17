لبنان – أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن صرف مساعدات نقدية لأكثر من 11 ألفا و500 أسرة متضررة من انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

ووفق بيان للمفوضية الأممية أمس، يأتي ذلك “في إطار برنامج المساعدة النقدية الخاصة بتصليح المساكن التي تضررت من انفجار مرفأ بيروت”.

وأفاد البيان بـ”مساعدة أكثر من 11 ألفا و500 عائلة من اللبنانيين واللاجئين بمبلغ 600 دولار لكل عائلة لتصليح بيوتهم، لاسيما الأشخاص الذين تضررت بيوتهم بشكل طفيف أو متوسط من انفجار مرفأ بيروت”.

وقالت ممثلة المفوضية في لبنان، ميراي جيرار: “تأتي هذه المساعدات كدعم أساسي في وقت يعمل الناس على تصليح بيوتهم وترميمها قبل فصل الشتاء”.

وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار مرفأ بيروت مخلفا أكثر من 190 وفاة، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، تتجاوز خسائره 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

وزاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا، في بلد يعاني منذ شهور أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

المصدر: الأناضول