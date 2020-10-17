مصر – أكد وزير المالية المصري محمد معيط، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ورفض معيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر” الخميس، الإفصاح عن حجم الميزانية التي سيتم تخصيصها لفيروس كورونا، لافتا إلى أن المهم أن تكون الدولة مستعدة لأي متغيرات أو مفاجآت.

وأشار إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على توافر السلع والخدمات وتوازن الأسعار وذلك بعد تجربة الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الضخمة التي نفذت خلال الفترة الماضية.

المصدر: مصراوي