مصر – سجلت مصر أمس، 126 حالة إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 118 إصابة و11 وفاة يوم الخميس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأشار في السياق إلى أنه تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.

المصدر: RT