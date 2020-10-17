مصر – أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بلغ 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2.1% خلال 2022/ 2023.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالى بنسبة 20% مقارنة بـ 19.2% في العام المالي الماضي،

كما توقع انخفاض المصروفات العامة إلى 25.4% في العام المالي الحالي مقارنة بـ28.4% العام المالي الماضي،

وقال إن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل النمو في البلاد إلى 3.5% بدلاً من 2%، رغم جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليا بسيطًا قدره 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

المصدر: RT