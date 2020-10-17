إيطاليا – ألحق فريق نابولي هزيمة ساحقة بضيفه أتالانتا (4-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم المكسيكي هيرفينغ لوزانو هدفين متتالين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (23 و27)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه المهاجمين، الإيطالي ماتيو بوليتانو والنيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين الـ (30 و43) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الهولندي سام لامرز هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الشوط الثاني، في الدقيقة 69 من زمن من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو” بمدينة نابولي.

وحقق نابولي انتصاره الثالث في الموسم الحالي للدوري، مقابل هزيمة لعدم حضوره لخوض مباراته أمام مضيفه يوفنتوس في الجولة الماضية بسبب كورونا، وخصم نقطة من رصيده، ليشغل المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما مني أتالانتا بالهزيمة الأولى، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، تجمد رصيده عند 9 نقاط، وبقي في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ميلان الذي سيحل ضيفا في وقت لاحق من اليوم على جاره إنتر ميلان في “ديربي الغضب” بمدينة ميلانو.

المصدر: RT