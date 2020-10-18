الولايات المتحدة – خلال عام 2020 الجاري، قدم لنا عالم التقنية الكثير من الاكسسوارات والأجهزة الرائعة التي لم نسمع عنها من قبل، والتي تسهل حياتنا بشتى الطرق، خاصة في أوقات انتشار الفيروسات والأمراض. ولذلك سنعرفك اليوم على بعض أروع تلك الأجهزة.

CleanPod UVC Sterilizer



يعمل هذا الجهاز البسيط على تسليط أشعة فوق البنفسجية على أي سطح لأجل قتل الفيروسات والجراثيم المختلفة، وهو يتوفر بسعر يبدأ من 90 دولار.

FR FRD Ultimate Dura-Ace Di2

بعد ذلك وبالرغم من ان هذه التحفة الرائعة ليست الكترونية انما نجد هذه الدراجة عالية الأداء المصنوعة من ألياف الكربون بشكل مماثل لسيارات سباق فورمولا 1 مع ديناميكيات قيادة تتناسب مع ما نحبه من تقنيات الفورمولا 1، وهي متوفرة مقابل 12 ألف دولار لتكون من أرقى الدراجات الهوائية على الإطلاق ومن أغلاها كذلك.

Nanoleaf Shapes: Hexagon Smarter Kit



إن كنت ترغب في إضافة بعض الرونق المميز لغرفة نومك، يمكنك اختيار هذه الأضواء التفاعلية التي تتخذ أشكال هندسية مختلفة وقادرة على عرض ألوان وأنماط جذابة تستجيب للمس، مع دعمها خصائص ذكية مثل إمكانية تغيير لونها تبعاً لما يتم عرضه على التلفزيون، وهي متوفرة بسعر 200 دولار.

Pixel Buds



هذه السماعات اللاسلكية من غوغل تأتي بسعر 263 دولار، وهي من أكثر السماعات راحة عند الارتداء والاستخدام. وتتميز بجودة صوت عالية للغاية مع بطارية ذات عمر طويل.

Hypervolt Plus Cordless Vibration Massager



مقابل 350 دولار فقط تقريباً، يمكنك اقتناء هذا الجهاز المميز لتحصل على تجربة تدليك في منزلك دون حاجة للذهاب إلى منتجعات السبا الفارهة، حيث يستخدم الجهاز محرك كهربائي صغير بقوة 60 واط لتحريك رأسه بثلاثة سرعات مختلفة، وهو يأتي مع 5 رؤوس ليناسب مختلف مناطق الجسم.