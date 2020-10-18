ففي أسواق الجملة ل‍‍ ‍‍شارع النهر في ‍‍ ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 330.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 327.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 305.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 203.000.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 330 و 340 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 310 و320 ألفاً.

(علما أن المثقال الواحد يساوي خمسة غرامات).