أفغانستان – أفادت وكالة “طلوع نيوز” الأفغانية امس، أن حركة “طالبان” تكسب ملايين الدولارات شهريا من تعدين الذهب في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان لـ”تمويل الحرب في الإقليم”.

ولفتت الوكالة إلى أنه يتم استخراج الذهب في بدخشان بشكل غير قانوني ومن دون معايير، ويتم تهريب جزء كبير منه إلى العاصمة كابل ثم إلى خارج البلاد عن طريق الجو.

وقال حاكم بدخشان زكريا سودا: “إنهم يكسبون أكثر من بضعة ملايين من الدولارات في الشهر.. يحصلون على المعدات واللوجستيات ويمولون حربهم في هذا الإقليم”.

ونقلت الوكالة الأفغانية عن مصادر استخباراتية أمنية في بدخشان قولها إنه في راخستان – بدخشان، التي تسيطر حركة “طالبان” على معظمها، يعمل أكثر من 1000 شخص لاستخراج الذهب، فيما تحصل طالبان على 10 في المئة من إيراداته.

وتعد مناطق راغستان وكوهستان ويفتال في بدخشان موطنا لأكبر مناجم الذهب.

وتنفي “طالبان” هذه المزاعم قائلة إن السكان المحليين يستثمرون في الذهب منذ سنوات لإعالة أسرهم.

المصدر: طلوع نيوز