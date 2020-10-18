ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام في الخدمات الصحّية بنغازي أحمد العوامي إنّ نقص التطعيمات ليست مشكلة جديدة في ليبيا، مشيرًا إلى أنّ البلاد تعاني من نقص في التطعيمات بسبب الوضع الحالي في ليبيا والمشاكل في مصرف ليبيا المركزي.

العوامي أكّد في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على أنّ الجهتين المختصّتين في توفير التطعيمات هما المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجهاز الإمداد الطبي.

ولفت إلى أنّ مدينة بنغازي بالتحديد تعاني من نقص في المطعوم الذي يعطى لحديثي الولادة للوقاية من الدرن، بالإضافة لمطعوم الوقاية من السحايا، أما باقي التطعيمات فهي متوفّرة لغاية الآن. مشيرًا إلى أنّ مطعوم الانفلونزا الموسمية لم يتمَّ توفيره للآن.

واعتبر أنّ نقص التطعيمات لفترات طويلة قد يسبّب مشاكل وأزمات على مستوى ليبيا، مطالبًا الجهات المختصّة بضرورة توفير التطعيمات من أجل صحّة أطفال ليبيا.