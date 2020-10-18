الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب قليلا، امس، مستفيدا من تغير اتجاه الدولار نحو الهبوط، لكن الغموض بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة حد من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 8:32 ت.غ، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 1.61 دولار أو بنسبة 0.09 بالمئة على 1910.30 دولار للأوقية.

وصعد في العقود الأمريكية الآجلة بمقدار 6 دولارات أو بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1914.90 دولار للأوقية.

واستفاد المعدن الأصفر من عودة الدولار للهبوط، إذ نزل مؤشر الأخير، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.18 بالمئة إلى 93.690.

وساهم في ارتفاع الذهب ونزول الدولار، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر شبكة “فوكس نيوز”، الخميس، قال فيها انه مستعد للموافقة، قبل الانتخابات، على حزمة تحفيز أكبر مما طرحه نواب الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، مقتربا من اقتراح منافسيه الديمقراطيين.

لكن الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين ما زالت عميقة، إذ يقترح الجمهوريون حزمة بـ 1.8 تريليون دولار فيما يقترح الديمقراطيون حزمة بـ2.2 تريليون دولار.

ومع ذلك، يتجه الذهب نحو أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع، إذ ظل معظم تعاملات الأسبوع يتداول على انخفاض مقابل أداء قوي للدولار.

الأناضول