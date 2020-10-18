روسيا – أحرز الروسي أندريه روبليف لقب بطولة بطرسبورغ المفتوحة للتنس 2020، البالغ مجموع جوائزها نحو مليون و400 ألف دولار، على حساب الكرواتي بورنا تشيليتش.

وتمكن روبليف من الفوز على الكرواتي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

وواصل أندريه روبليف (22 عاما) بذلك تألقه، وتوج باللقب الرابع له في الموسم الحالي، معادلا رقم النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وسيصعد اللاعب الروسي في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الذي سيصدر غدا الاثنين، من المركز العاشر إلى الثامن.

المصدر: RT