ليبيا – استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت أرانتشا جونثاليث لايا، وزيرة الخارجية الإسبانية.

اللقاء شهد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمتحدّث باسم رئاسة الجمهورية المصرية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها موضوعات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أشادت وزيرة الخارجية الإسبانية بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع، وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا.

وأكّد الرئيس المصري أنّ الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي. مشدّدًا على أنّ محاولات النيل من كيانات الدول ومؤسّساتها الوطنية في المنطقة تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار.