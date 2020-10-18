العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس، تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تفاصيل حادثة إعدام ثمانية مدنيين في ناحية الفرحاتية شمالي البلاد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية على الفور وأرسلتها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت هذا اليوم بحق عدد من المواطنين العزل الذين وجدوا مقتولين في ناحية الفرحاتية / قضاء بلد، وما يزال التحقيق مستمراً”.

وأعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، العثور على 8 جثث تعود لمواطنين من ناحية الفرحاتية تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة “مجهولة”.

المصدر: RT