ليبيا – أكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أنّ هناك موجة إرسال مرتزقة من الفصائل الموالية لأنقرة مجددًا إلى ليبيا.

عبد الرحمن وبحسب الموقع الرسمي للمرصد السوري لحقوق الإنسان أضاف: “موجة إرسال مرتزقة من الفصائل الموالية لأنقرة مجددًا إلى ليبيا، مستغربة بعد 600 مقاتل قيل لهم أنكم ستذهبون إلى ليبيا مع شركات حراسة أمنية في ليبيا ولا علاقة لكم بالقتال”.

وتابع:”ولكن قد يكون الأمر مثل ما حصل خلال الدفعات التي أرسلت إلى ليبيا في وقت سابق، وقيل لهم أنكم ستذهبون لحماية المنشآت الحكومية وحراسة القواعد العسكرية، وإذ بهم باتوا يقاتلون على خطوط المعارك الأولى”.

مدير المرصد السوري اختتم: “هناك رفض من قبل بعض الفصائل للذهاب والقتال في أرمينيا، باستثناء بعض الذين ما يزالون يوالون أردوغان ولاء أعمى، بغضّ النظر عن أهدافهم الأيديوليجية”.