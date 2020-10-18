ليبيا – قال الناشط الحقوقي الليبي محمد الهوني إن الوجود التركي في النيجر يسعى إلى الضغط على فرنسا في ليبيا.

الهوني أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت إلى أهمية النيجر لفرنسا حيث توجد قاعدة عسكرية فرنسية تتمركز فيها قوات فرنسية يتجاوز عدد أفرادها 4500 جندي فرنسي وهي قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب وصد الإرهابيين عن الوصول الى السواحل الجنوبية الفرنسية عبر ليبيا.

وبيّن أن تركيا سعت لتوسيع نفوذها الإرهابي في النيجر تحت غطاء المساعدات الإنسانية عبر وكالة “تيكا” التركية، خاصة في المناطق المجاورة للقاعدة الفرنسية استهدافا لإضعافها والحد من فاعليتها والتأثير على موقف فرنسا في ليبيا.

واستدل الهوني بالهجوم الإرهابي في منتصف سبتمبر الماضي الذي استهدف ثمانية مدنيين، من بينهم ستة فرنسيين في محمية زرافات جنوب شرقي العاصمة نيامي وذلك بعد 45 يوما فقط من زيارة وزير دفاع تركيا للنيجر