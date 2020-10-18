إيران – كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تسجيل العملة المحلية انخفاضا قياسيا بالمقارنة مع الدولار الأميركي.

وذكر الإعلام الرسمي الإيراني، ان الأسواق الخاصة ببيع وتداول العملة شهدت انخفاض قيمة العملة المحلية بتسجيلها واحدا وثلاثين الفا وتسع مئة تومان للدولار الأميركي الواحد، في حين وصل سعر اليورو الواحد الى سبعة وثلاثين الفا وأربع مئة تومان.

ورجح خبراء اقتصاديون في إيران ان يشهد الوضع الاقتصادي المزيد من التدهور، في ظل استمرار تداعيات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، وما خلفته أزمة جائحة كورونا من تأثيرات سلبية تمثلت بزيادة عدد العاطلين عن العمل وارتفاع أسعار السلع الضرورية.

وكالات