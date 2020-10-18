ليبيا – طالب مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ، وزير صحة الوفاق د.خليفة البكوش بوقف تسديد أي فواتير تتعلق بمشتريات مكافحة كورونا .

وأكد الصور في رسالة للبكوش تلقت المرصد نسخة منها وجود تجاوزات مالية من قبل لجنة المشتريات التابعة لوزارة الصحة بشأن توريد احتياجات مكافحة الفيروس .

وشدد الصور على البكوش بضرورة إفادة مكتب النائب العام بأي معاملات متعلقة بمشتريات سابقة لهذه الرسالة .

وكان وزير صحة الوفاق خليفة البكوش قد أعلن الأسبوع الماضي بأن ” الفحص الواحد PCR للكشف على فيروس كورونا يكلف خزينة الدولة 200 دولار أمريكي “ وهو سعر مبالغ فيه للغاية .

وفي دول الجوار والمنطقة وبقية الدول العربية يتراوح سعر التحليل الواحد ما بين 35 دولار الى 100 دولار كحد أقصى ، ويحكم هذا السعر مدى سرعة التحليل ، وكلما كانت النتيجة أسرع كلما كان السعر أعلى خاصة في المختبرات الخاصة إلا أنه لم يصل في أي دولة إلى 200 دولار .

وتعتبر دولة الإمارات التي تتصدر الترتيب الأول في عدد الفحوصات اليومية الذي فاق 100 ألف تحليل يومي هي الأقل سعرًا بين الدول العربية بـ 35 دولار للفحص الاختياري السريع لأغراص السفر والتنقل ، اما للاشتباه والمخالطين فهو مجاني في مراكز فحص الدولة .

وتعتبر دولة الكويت هي الأعلى سعر عربيًا حيث يكلف التحليل في المختبرات الخاصة قرابة 100 دولار كما أنه مثل الامارات مجاني للمشتبهين والمخالطين ومن عليهم أعراض ، فيما لم يتجاوز عدد الفحوصات في ليبيا حتى الآن 4000 فحص يومي وهو مايصعب تحديد الوضع الوبائي في المجتمع .

وفي تونس ومصر والمغرب والجزائر والأردن يتراوح السعر مابين 50 إلى 70 دولار في المختبرات الخاصة والحكومية كما أنه مجاني للمشتبهين والمخالطين وذوي الأعراض .

وفي تركيا لا يتجاوز سعر الفحص السريع الإختياري لأغراض السفر والتنقل مابين 30 إلى 37 دولار وفي ألمانيا الأعلى أوروبيا فهو لايتجاوز 55 يورو.

وتستورد صحة الوفاق غالبيية مشغلات الفحوصات من تركيا فيما تتحصل أيضًا على كميات مجانية من منظمة الصحة العالمية قيمتها مدفوعة من دول العشرين .

ويشير هذا السعر المبالغ فيه الذي يتحدث عنه البكوش ( 200 دولار ) إلى وجود تلاعب إما في وزارة الصحة حيث تُرفع القيمة أضعافًا مضاعفة على حساب الدولة ، أو أن تركيا تبيعها للصحة الليبية بسعر مبالغ فيه للاستفادة بينما لا يكلف سعر الاختبار الواحد من المصنع التركي بالجملة مبلغ 16 دولار أمريكي .

المرصد – خاص