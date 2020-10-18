إسبانيا – أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة ألكوركون وبونفيرادينا في دوري الدرجة الثانية المحلي، التي كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا في أحد الفريقين.

وقالت الرابطة المسؤولة عن إدارة أعلى درجتين لدوري كرة القدم في إسبانيا، إنها طلبت من الاتحاد الإسباني للعبة، تأجيل المباراة بعد ظهور أربع إصابات بالفيروس في صفوف لاعبي ألكوركون وطاقمه الفني.

وأوضحت الرابطة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية، فقد تأجلت المباراة بين ألكوركون وبونفيرادينا التي كانت مقررة في الساعة 12 ظهرا اليوم الأحد، إلى موعد لاحق”.

المصدر: وكالات