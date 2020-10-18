Singer Reimagined Track1 Emirates Edition:

لا يمكنني عدم ذكر الساعة المستوحاة من سباقات الإمارات أولاً، فلن أجد اصدارا آخر يحمل سحراً خاصاً. وهذه الساعة هي نتيجة إرادة مؤسس شركة ساعة سينجر على إصدار ساعة مثالية تحمل طابع السباقات التي تقام على حلبات الإمارات، فكانت النتيجة ساعة تتضمن شاشة كرونوغراف مركزية وشاشة عرض للوقت المحيطي، بقالب اسود من السيراميك والألومنيوم، مع لمسات ذهبية مضافة من خلال معالجة نيتريد الزركونيوم، بالإضافة إلى مينا وحزام كاكي متباينين.

Tissot Alpine On Board Automatic Chronograph:

هذه الساعة تذكر بسيارات السباق التي تعود إلى الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وبالفعل قد اشترتها رينو Alpine في عام 1973 قبل أن يتوقف الإنتاج بعد عقدين من الزمن. ثم في عام 2017 عادت الساعة الشهيرة بإسم Alpine A110، لإحياء ذكرى السيارات التاريخية، وكانت ساعة كرونوغراف من الفولاذ المقاوم للصدأ يمكن ارتداؤها على المعصم أو إرفاقها عبر آلية الالتواء والقفل.

Citizen Promaster Bullhead Racing Chronograph:

تعد Promaster Bullhead Racing Chronograph نسخة محدثة من الساعة ذاتها التي أطلقت 1970. وما يميز هذه الساعة ويجعلها مناسبة لمحبي السيارات، هو أنها أسهل في التشغيل أثناء القيادة. هذا ويتم تشغيلها بواسطة مصادر الضوء الطبيعي أو الذي من صنع الإنسان.

Chopard Mille Miglia GTS Power Control:

أطلقت شوبارد، الشريكة في سباق Mille Miglia الإيطالي لأكثر من 32 عامًا ، إصدارًا محدودًا من GTS Power Control مستوحى من عالم السيارات الكلاسيكية. وتم صنع 500 نموذج فقط من الطراز المصنوع بالكامل من الفولاذ والذي يتميز بحركة تلقائية معتمدة من COSC. المينا والإطار المصنوع من الألومنيوم وحزام جلد العجل المثقوب باللون الأزرق الداكن، عناصر مستوحاة من سيارات السباق في منتصف القرن العشرين. وتتضمن الساعة إشارات السباق القديمة، واحتياطي طاقة يشبه مؤشر مقياس الوقود ، ونافذة تاريخ على شكل شعار Mille Miglia وعلبة خلفية من الكريستال الياقوتي منقوش عليها مسار السباق “Brescia-Rome-Brescia”.