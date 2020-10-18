ليبيا – توقّع الباحث الليبي في شؤون الجماعات الإسلامية مريغان شعبان أن تكون الزيارات المكثّفة والمتبادلة بين طرابلس ونيامي النيجرية وأنقرة التركية في إطار الترتيب للمزيد من الأعمال الإرهابية داخل ليبيا؛ من أجل السيطرة على منابع النفط بالمنطقة الجنوبية والتي تتمركز فيها بعض الخلايا الإرهابية التابعة لتركيا، وخاصّة الحدود الليبية المشتركة مع النيجر.

شعبان وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت أوضح أنّ تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى هو أحد أوجه الاستثمار التركي في النيجر، ويتم ذلك عبر دعم التنظيمات الإرهابية للسطو على مقدرات البلاد.

وأشار الخبير الليبي إلى العلاقة التي تجمع حكومة أردوغان بتنظيم داعش في العراق وسوريا من خلال الاتجار في النفط المسروق من البلدين.