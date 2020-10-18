ليبيا – دشن ناشطون ومدونون سعوديون حملة واسعة لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة بسبب السياسية العدوانية التي ينتهجها النظام التركي ضد بلادهم فيما دعت حسابات وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين الليبية والمصرية والسورية والتونسية الموالية لتركيا لدعم هذه المنتجات وعدم السماح بإسقاط ” إقتصاد أردوغان ” ! .

وانطلقت الحملة التي تصدرت ” الترند السعودي ” على تويتر تحت وسم #مقاطعة_المنتجات_التركيه فيما أبدت شركات وأسواق كبرى في المملكة استجابتها للحملة وأعلنت وقف بيع واستيراد المنتجات التركية سواء الجاهزة او المواد الأساسية التي تدخل في الصناعات المحلية السعودية .

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واطلق الحملة في البداية عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية السعودية الذي قال أن المقاطعة الإقتصادية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام التركي ، لتنظم له لاحقًا شخصيات بارزة على تويتر لها متابعين بالملايين .

وأظهرت الصور الواردة من المملكة تكدس البضائع التركية في الأسواق دون زبائن ، فيما أعلنت أخرى توقفها عن استيراد البضائع التركية أو أعلنت وقف بيعها ، وأظهر صورة من سوق ريسان في المدينة المنورة عبارة مكتوب عليها ” نعتذر عن بيع المنتجات التركية ” .

وبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية سنة 2019 3.2 مليار دولار إلا أنه وبالاستناد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فقد تراجع الرقم بنسبة 25.4% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.47 مليار دولار، مقابل 3.31 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي لتأتي حملة المقاطعة هذه التي قد تجعل الرقم يتدنى الى أكثر من هذا المستوى بكثير .

وتمثل السعودية رابع أكبر سوق عربي لتركيا أما المغرب الذي كانت تربطه اتفاقية تبادل تجاري حر مع أنقرة فحل في الترتيب الخامس ، وقد أعلنت الرباط الأسبوع الماضي فرض جمارك على الواردات التركية بنسبة 90% من السعر ، أي أن السلعة التي يبلغ سعرها مثلًا 1000 دولار ستكلف التاجر التركي 900 دولار إضافية كجمرك ليكون مكسبه فقط 100 دولار.

وقالت الرباط أن مرد هذا القرار عدم الاتزان في ميزان التبادل بين البلدين ، حيث تبلغ صادرات تركيا إلى المغرب 2.3 مليار دولار بينما تبلغ الصادرات المغربية الى تركيا 713 مليون دولار فقط الأمر الذي تسبب في إغراق السوق المغربي بالمنتوج التركي على حساب المنتوج المغربي ما تسبب في إلحاق ضرر بالتجار والمُصنعين المغاربة .

النائب عن حزب @herkesicinCHP محمد غوزلمانصور اليوم | #تركيا تعيش أزمة أقتصادية ولا نمتلك رفاهية خسارة السوق السعودي أو أي سوق أخر وإذ لم تحل المشكلة فسيكون إفلاس المصدرين الاتراك حتميا وسيؤثر ذلك علي المصنعين وشركات النقل وسيكون لدينا جيش من العاطلين #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا pic.twitter.com/RwxngHEQta — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) October 15, 2020

وبالتزامن أعلن مدونون ونشطاء من الإمارات ومصر والبحرين انضمامهم لحملة المقاطعة ما أثار قلق عدد من الساسة والتجار الأتراك محذرين من خطورة هذا الأمر على قطاع الصناعة التركي وما له من آثار ليس على التجار فقط بل حتى على شركات الشحن والنقل مايعني افلاسها وزيادة البطالة .

وقال ” مدحت ينجون ” رئيس اتحاد المقاولين الأتراك لقناة محلية : ” أن السعودية كانت تحتل المرتبة السادسة في قائمة البلدان التي ننفذ فيها أعمال، وقد نفذ المقاولون الأتراك في 2018 في السعودية مشاريع بـ 3 مليار $ وتراجع في 2020 إلى 21 مليون $، وتكبدنا خسائر 3 مليار $ بسبب موقف المملكة ” .

المرصد – خاص