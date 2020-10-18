ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس السبت إنه لا يشاطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة أنّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) “ميت دماغيًا”.

جاء ذلك وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية خلال تصريح لمجلة “ليمس” الجيوسياسية الإيطالية، في طريق عودته من قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتابع زاعمًا : “تركيا لديها دور استراتيجي أيضًا في ليبيا وسوريا وفي مناطق كثيرة أخرى، وقضايا الطاقة والهجرة غير النظامية والأمن، إذن هناك حاجة إلى النقاش وإقامة الحوار مع تركيا، وإلى وضع أجندة إيجابية”.

وعن الشأن الليبي، قال كونتي: إنّ هناك حربًا أهلية وحربًا بالوكالة في ليبيا، وإنّ لدى إيطاليا مصالح في ليبيا في الحاضر كما كان الحال في الماضي.

كما استدرك أنّ بلاده ليست طرفًا في القتال ولم تقبل المشاركة في الحرب بالوكالة في ليبيا، مؤكّدًا على أنّ إيطاليا مع الحلِّ السياسي والحوار في ليبيا.