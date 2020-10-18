إنجلترا – احتفل النجم المصري محمد صلاح بهدفه رقم 100 بقميص ليفربول خلال مباراته أمام مضيفه إيفرتون، أمس السبت، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني “للريدز” في مرمى جاره إيفرتون في الدقيقة 72 من عمر “ديربي المرسيسايد”، الذي جرى على ملعب “غوديسون بارك”، وانتهى بالتعادل (2-2).

وكرم فريق ليفربول هدافه المصري بنشر فيديو لجميع أهدافه الـ100 بقميص “الريدز” عبر موقعه الرسمي.

وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17 الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات، وذلك منذ انتقاله إلى صفوف “الريدز” قادما من روما في صيف 2017.

كما بات صلاح ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).

وأحرز محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاما، 79 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدفا في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدفا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وكالات