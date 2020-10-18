إسبانيا – حملت جماهير نادي برشلونة، النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، المسؤولية الأكبرفي خسارة فريقها أمام مضيفه خيتافي 0-1، أمس السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتناقل عشاق برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة من المباراة، يظهر فيها غريزمان منفردا بمرمى خيتافي في الدقيقة 29، ولكن المهاجم الدولي الفرنسي، أضاع الفرضة بغرابة ورعونة، فعوض أن يسدد الكرة داخل إطار المرمى، أرسلها قوية وعالية، لتمر من فوق العارضة الأفقية لحارس خيتافي.

وأثارت هذه اللقطة سخط وغضب جماهير برشلونة، التي تعتقد أن تسجيل تلك الفرصة، كان سيمهد الطريق أمام فريقها للعودة بفوز ثمين ومريح من ملعب خيتافي، لا سيما وأن “البارسا” تنتظره مباراة صعبه في المرحلة المقبلة، أمام غريمه ريال مدريد.

وتأثر لاعبو برشلونة بشكل كبير، بعدما استعصت عليهم شباك خيتافي في الشوط الأول، الذي قدموا فيه أداء مقبولا، قبل أن يظهروا بمستوى باهت في الشوط الثاني، حيث استقبلت شباكهم هدفا من ركلة جزاء.

وكان الفريق الكتالوني سيتكبد خسارة ثقيلة، لو استغل مهاجمو خيتافي الفرص السهلة التي أتيحت لهم في اللحظات الأخيرة من المباراة.

المصدر: مواقع التواصل + RT