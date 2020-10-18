العراق – دانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس السبت، فيما أشارت إلى أن المهاجمين هم عناصر موالين لإيران.

وقالت في بيان صحفي: “ندين بشدة الهجوم على مكتب فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل عناصر من قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران”.

وأضافت، أن “القدرة على التحدث بحرية وانتقادية هي عنصر حيوي في أي ديمقراطية، ويجب أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على الانخراط في نقاش قوي دون تهديد من الميليشيات والبلطجية”.

وتابعت: “تعمل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تعمل خارج سيطرة الحكومة العراقية، على تأجيج التوترات العرقية والطائفية وتقويض الديمقراطية”.

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية: “جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعامل فيها العراق بالفعل مع الجائحة، والأزمة الاقتصادية، والتهديد المستمر لداعش”.

المصدر: RT