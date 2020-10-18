ألمانيا – أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه سيتم حتما إنجاز بناء خط نقل الغاز “السيل الشمالي-2″، ولكن السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه، هو “متى سيحدث هذا بالضبط”.

وأضاف الوزير في مقابلة نشرت يوم السبت مع مجموعة الأنباء RND: “أنطلق من الافتراض، أنه سيتم إنجاز بناء خط السيل الشمالي-2، في نهاية المطاف. والسؤال فقط، هو متى سيحدث ذلك”.

وعند تطرقه إلى الانتقادات الموجهة للمشروع من جانب واشنطن، تابع ماس القول: “نحن نتخذ القرارات بشأن سياستنا في مجال الطاقة وإمدادات الطاقة، من هنا بالذات – في أوروبا”.

وشدد الوزير الألماني، على أن بلاده لا تنتقد الولايات المتحدة، على قيامها بزيادة وارداتها النفطية من روسيا بأكثر من الضعف العام الماضي، وهي الآن ثاني أكبر مستورد للنفط الثقيل الروسي”.

وقال ماس: “الولايات المتحدة تمارس حقها في إدارة سياسة طاقة مستقلة. ونحن نفعل الشيء نفسه”.

وأضاف ماس القول، أن “ألمانيا لا تنوي التخلي عن الحوار مع روسيا بعد الحادث مع أليكسي نافالني، لأن موسكو ضرورية لحل النزاعات الإقليمية”.

المصدر: تاس