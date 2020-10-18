أرمينيا – أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، امس، إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة أذربيجانية اخترقت المجال الجوي لأرمينيا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، عبر “فيسبوك”: “اليوم من الساعة 16:30 حتى 17:45 أسقطت قوات الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة للعدو في المجال الجوي لجمهورية أرمينيا”.

كما أضافت ستيبانيان أنه تم تدمير طائرة مسيرة أخرى في السماء فوق أراضي سيطرة جمهورية إقليم ناغورني قره باغ غير المعترف بها.

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في “تحرير أراضي أذربيجان المحتلة”، موضحا ضرورة أن يقدم الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناغورني قره باغ أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قرع باغ المعلنة من طرف واحد.

المصدر: RT