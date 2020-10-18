Wizz Air أبوظبي تحصل على الموافقة التنظيمية الأخيرة في الإمارات

Wizz Air أبوظبي تحصل على الموافقة التنظيمية الأخيرة في الإمارات

أبوظبي – حصلت شركة Wizz Air أبوظبي للطيران الاقتصادي، رسمياً على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، في بيان لها إن تسلّم شركة ويز إير (Wizz Air) أبوظبي للطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، شهادة المشغل الجوي “يُكمل الخطوة الأخيرة في العمليات التنظيمية لبدء خط الطيران”.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشهادت “تمثل تأكيدا من الهيئة العامة للطيران المدني، بأن شركة Wizz Air أبوظبي للطيران الاقتصادي تمتثل لجميع المتطلبات المعمول بها وقادرة تماماً على الوفاء بمسؤولياتها وإجراء عمليات آمنة وفعالة”.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من عمليات شهادة المشغل الجوي، على مدار ثمانية أشهر، خلال فترة أزمة غير مسبوقة في صناعة الطيران، بسبب جائحة كورونا وقيود السفر وإغلاق الدول.

ولفتت إلى أن ممثلي الهيئة العامة للطيران المدني وشركة Wizz Air أبوظبي للطيران الاقتصادي، تمكنوا من استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة المشغل الجوي.

وأوضحت أن شركة “ويز إير” أثبتت قدراتها التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني، خلال رحلات توضيحية خاصة، تم إجراؤها على متن أحدث الطائرات المتوافرة حاليا في السوق، وهي طائرة Airbus A321 Neo.

المصدر: “العين” الإماراتية