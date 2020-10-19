ويقول الأخصائي: “الفائدة الصحية لمشروب القهوة أكبر من لذته. هذا المشروب يطيل العمر، ويخفض خطر الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. وبالإضافة إلى ذلك، القهوة لا تبطئ فقط تطور سرطان القولون والمستقيم ، ولكنها تقلل أيضًا من احتمال الإصابة بهذا السرطان”.

وأشار الدكتور، إلى أن القهوة تحتوي على مركب البوليفينول العضوي، الذي له تأثير موضعي مضاد للالتهابات، ويحسن تركيب نبيت الأمعاء، وقال “القهوة – عامل أولي وثانوي للوقاية من سرطان القولون والمستقيم”.

وأضاف موضحا: “يحتوي مشروب القهوة على الكافيين، الذي يؤثر إيجابا في الجهاز العصبي المركزي. كما أنه يرفع نشاط هرمون الدوبامين في الدماغ، ويمنع زيادة الوزن. ويساعد الكافيين على شطر الدهون، ما يمنع تراكمها”.