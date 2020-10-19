العراق – وجه مدرب المنتخب الوطني للشباب قحطان جثير، الدعوة إلى اللاعب العراقي المغترب شوان محمد والذي يلعب ضمن صفوف شباب لاتسيو الإيطالي، وذلك للانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف جثير ان ” شوان محمد من مواليد روما /2003 ، ومن أب عراقي وأم إيطالية، واللاعب يلعب في مركز خط الهجوم”.
وأوضح مدرب ليوث الرافدين، أنه “تمت دعوة ثمانية لاعبين مغتربين لصفوف المنتخب، أربعة منهم سيتواجدون مع المنتخب لخوض وديتي قطر خلال الشهر المقبل بعد إكمال أوراقهم الأدارية، وهم كل من الحارس نديم نادر عمر (فالكنبرغ السويدي)، وكاردو كاميران صديق (كرستال بالاس الانكليزي)، وعلي الحمادي (سوانزي ستي الانكليزي) ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي)، فيما سيتم انضمام اللاعبين الأربعة الأخرين بعد أنهاء أوراقهم الإدارية وهم كل من علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي)، وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي)، وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي) وشوان محمد(شباب لاتسيو الإيطالي)”.