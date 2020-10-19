ليبيا – أكّدت عضو مجلس النواب صباح الترهوني أنّ التدخّل الخارجي في ليبيا يُعدُّ في مقدمة الأسباب التي دفعت شخصيات وقوى سياسية سابقة إلى التمسّك بحلم العودة إلى السلطة، حتى وإن انحصر الحلم هذه المرة في مناصب ومواقع أقلَّ نفوذًا عن مواقعهم القيادية السابقة.

الترهوني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضافت أنّ بعض هذه الشخصيات يبدو أنه قد تلقّى ضوءًا أخضر من تركيا، وربما دعمًا ماليًا من قطر أيضًا، أو وعدًا بالدعم الشعبي من قبل تنظيم الإخوان أو ما يماثله من تنظيمات مؤدلجة.

وذهبت إلى أنّ الهدف الرئيسَ من ذلك هو إيجاد شخصيات سياسية تستطيع السيطرة على كل مفاصل الدولة، وتنفذ أوامر المتدخّلين في ليبيا وشؤونها.

الترهوني لفتت إلى أنّ البعض الآخر لا هدف له سوى التنقّل بين الدول ولقاء السفراء، في محاولة لتسويق نفسه لتحقيق مصالح شخصية.