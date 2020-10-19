المغرب – اعترض لاعبو الرجاء المغربي أكثر من مرة، على قرارات الحكم الكاميروني أليوم نيانت، خلال الهزيمة أمام ضيفهم الزمالك المصري (1-0)، امس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام الزمالك مشيرا إلى أنهم نالوا هزيمة غير مستحقة.

وقال وهبي في تصريحات لصحيفة “المنتخب” المغربية: “الحكم حرمنا من عدة ركلات جزاء واضحة ونملك خبراء مختصين في مجال التحكيم”.

وتابع: “سنعود لتحليل اللقطات المثيرة للشك والجدل وبعدها سنتخذ قرار مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لاتخاذ اللازم”.

وطالب لاعبو الرجاء بضربة جزاء، بدعوى وجود لمسة يد من محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، إثر كرة عرضية، إلا أن نيانت أشار لاستماعه لحكم الفيديو، وقرر استئناف اللعب دون احتساب مخالفة.

وكان سفيان رحيمي، لاعب الرجاء، قد سقط أيضا في الشوط الأول بعد التحام مع أحمد عيد، ظهير أيمن الزمالك، في منطقة الجزاء، لكن الحكم اعتبر اللعبة طبيعية.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي المغربي: “الرجاء كان الأفضل في المباراة والهزيمة غير مستحقة”.

وختم: “الرجاء أظهر في مباراة أمس أنه الأفضل، وقدم أداء رجولي وجماعي، وجميع المباريات في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة، وسنحقق نتيجة مميزة في القاهرة”.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة نظيره الرجاء في المواجهة المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري في إياب دور نهصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: صحيفة “المنتخب” المغربية