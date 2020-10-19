السعودية – أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، امس، أمرا ملكيا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في المملكة.

وعين الملك سلمان، بموجب الأمر، المفتي العام للسعودية، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيسا لهيئة كبار العلماء.

كما عين العاهل السعودي 20 عضوا آخرين في هيئة كبار العلماء، ووجه بإبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وتعتبر هيئة كبار العلماء، التي تأسست عام 1971، من أبرز المؤسسات الدينية الإسلامية الحكومية في السعودية وهي معنية بإصدار الفتاوى في أهم القضايا العامة والشؤون الفردية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية